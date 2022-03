Gorle, tre militanti della Lega aggrediti al banchetto per la petizione sui medici di base

Alcuni militanti della Lega di Gorle sono stati aggrediti nella mattinata di sabato 19 marzo mentre erano impegnati in un banchetto per la raccolta firme della petizione per chiedere più medici di base in Lombardia. Il fatto è accaduto attorno alle 10, in via Dante Alighieri, con un uomo di 67 anni trasportato in codice verde all’ospedale di Alzano Lombardo.

«Appena ho saputo dell’aggressione avvenuta sabato mattina a Gorle, che ha visto coinvolti tre nostri militanti impegnati nella petizione per chiedere in Lombardia più medici di base, li ho contattati per portare loro i miei auguri di pronta guarigione e la mia solidarietà, con quella di tutta la Lega Bergamo. I nostri militanti hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere, fortunatamente senza conseguenze gravi – ha commentato Cristian Invernizzi, referente provinciale della Lega Bergamo –. Ringrazio le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute in soccorso. Ci auguriamo che simili fatti non si ripetano più sul nostro territorio, con la sicurezza che deve tornare ad essere una priorità per tutti. Da quanto sappiamo infatti, questa persona si è resa già protagonista di altri 17 episodi simili: un pericolo per tutta la comunità. Chiediamo pertanto a chi di competenza di attivarsi il prima possibile per bloccare questa situazione e scongiurare altri fatti del genere. Inoltre chiederò personalmente al Questore di Bergamo un incontro per chiarire la dinamica e per ribadire la nostra disponibilità a collaborare sul tema sicurezza, al fine di evitare queste situazioni spiacevoli per tutti i nostri cittadini».