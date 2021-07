Green pass dal 6 agosto, dai requisiti alle regole: ecco le cose da sapere

La svolta prenderà corso dal prossimo 6 agosto, quando il green pass regolerà ulteriormente la nostra quotidianità: per mangiare al ristorante o bere un caffè seduti al tavolo al chiuso o per andare allo stadio, per assistere a un concerto o per un film al cinema, si dovrà mostrare questo certificato. E al 6 agosto, calcolando che il green pass «vaccinale» ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla prima inoculazione, saranno almeno 724.099 i bergamaschi in regola, cioè tanti quanti quelli che a ieri (cioè 15 giorni prima di venerdì 6 agosto) avevano ricevuto la prima iniezione.

1. Quali sono i requisiti per ottenere il green pass?

Occorre appunto aver ricevuto almeno la prima dose del vaccino da 15 giorni, oppure essere guariti dal Covid da massimo sei mesi, oppure essersi sottoposti a un tampone molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità è di 48 ore).