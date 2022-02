Green pass in scadenza: corsa alla terza dose per 60 mila bergamaschi

Entro fine mese dovranno ricevere la «booster» per mettersi in regola con la certificazione. Finora somministrata a 644mila cittadini.

Il taglio è effettivo da lunedì 1 febbraio, ma la novità non dovrebbe aver creato grossi problemi; sullo sfondo, però, c’è una piccola rincorsa a stretto giro. Nel ventaglio di nuove norme entrate in vigore con l’inizio di febbraio, c’è anche l’accorciamento della validità del Green pass da 9 a 6 mesi: in concreto, ieri sono scadute le certificazioni verdi di chi aveva completato il ciclo vaccinale primario (prima+seconda dose, o dose unica nei casi in cui è prevista) prima del 1° agosto 2020, appunto sei mesi fa . Di qui a fine febbraio, ci sono invece alcune decine di migliaia di bergamaschi chiamati ad affrettarsi a ricevere la terza dose per non restare «tagliati fuori».

Con ordine, però, il quadro si compone guardando innanzitutto a chi doveva mettersi in regola entro ieri. Al 1° agosto 2021, secondo il «contatore» di Regione Lombardia, erano 574.663 i residenti in provincia di Bergamo che avevano ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid; a questi vanno aggiunti coloro che hanno ricevuto la «dose unica», cioè il monodose Johnson & Johnson oppure chi era guarito recentemente dall’infezione e perciò aveva bisogno di ricevere una sola dose di vaccino (e non due): sommando le diverse platee, si arriva indicativamente a un totale di 600mila bergamaschi che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro il 1° agosto 2021.