Green pass, presidi nel caos: «Così difficile controllare»

Preoccupazione e attesa nel mondo della scuola per l’auspicato arrivo di indicazioni più precise, ma soprattutto operative su come, e quando, controllare il green pass di tutto il personale. A partire dal 1° settembre, infatti, docenti e Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) saranno obbligati a presentare il certificato verde per accedere al posto di lavoro. Pena la sospensione dal servizio dopo 5 giorni di assenza ingiustificata. Sospensione senza nessuna retribuzione, e possibilità per il dirigente scolastico di erogare sanzioni da 400 a mille euro per il personale non in regola.