Ha bisogno di cure continue Il sindaco gli fa il «tassista»

Tutti, ma proprio tutti, i primi cittadini bergamaschi sono costantemente in prima linea: distribuiscono mascherine, recuperano materiale, portano i pasti agli anziani e sono a disposizione per fare letteralmente tutto quanto in loro potere, come sindaci, ma anche come persone.

Lampante è il caso di Fausto Dolci, sindaco di Costa Serina, che da settimane trasporta dal piccolo paese brembano all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (e viceversa) un anziano concittadino che necessita di cure costanti.