«Ha rubato la mia vita: era un incubo» Vittima di stalking, 10 mesi di terrore

«Un biglietto firmato lasciato sul parabrezza dell’auto e la mia vita è cambiata. Per dieci lunghi mesi la spensieratezza dei 25 anni ha lasciato posto a paura e angoscia. Inquietudine e insicurezza. Io, prigioniera del mio stalker, che ha trasformato la mia vita in un incubo. Perché quando una persona ti perseguita, non hai spazio per pensare ad altro. Il tuo cellulare squilla centinaia di volte e quel suono ti fa perfino venire il vomito. Tu sei il suo pensiero fisso e lui diventa il tuo. Non dormi più. Non vivi più. Hai paura della tua stessa ombra perché sai che può sbucarti davanti da un momento all’altro e non sai cosa potrebbe scattare nella sua mente. Il pensiero fisso è che possa farti del male. E così vivi le tue giornate in scacco al tuo stalker.