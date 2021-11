Halloween, raffica di soccorsi per ubriachi. In ospedale anche ragazzi di 14 anni

Tanti interventi per le ambulanze del 118 nel weekend di Halloween per soccorrere uomini e donne ubriachi, alcuni anche giovanissimi. Quindici gli interventi tra sabato e lunedì mattina.

Poco prima delle 22 di sabato in via San Lazzaro a Bergamo un equipaggio del 118 è intervenuto per soccorrere una giovane di 27 anni che è stata poi portata in ambulanza all’Humanitas Gavazzeni in codice verde.