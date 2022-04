I 112 anni di Angela, a Oltre il Colle c’è la nonna d’Italia - Le foto

«Ricordo bene la Prima guerra mondiale... Ma ero giovane. Ricordo bene anche tutta la mia vita in Val Serina, le persone, le passeggiate nei boschi. Quelle fanno bene... e poi mangio di tutto. E ai giovani dico di essere onesti». Angela Tiraboschi, oggi seduta su una carrozzella, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo è ancora lucida.

Legge, un po’ meno di prima, ma legge. Ama conversare, le piace quando qualcuno viene a trovarla e risponde senza problemi alle domande... L’unica cosa che sbaglia è proprio l’età. Quanti anni compie? «Cento». Sbagliato. Angela Tiraboschi è nata a Oltre il Colle, in Val Serina, il 19 aprile 1910. Quindi compie 112 anni ed è la nonna d’Italia, la persona vivente conosciuta più anziana e residente nel nostro Paese. Questo secondo il sito dei Supercentenari, frutto di anni di ricerche e probabilmente il più attendibile in materia.