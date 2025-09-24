I consiglieri regionali a Taiwan diventano un caso diplomatico

La missione a Taiwan di un gruppo di consiglieri regionali, tra cui i bergamaschi Giovanni Malanchini (Lega) e Ivan Rota (Forza Italia), si è trasformata in un incidente diplomatico. Il consolato cinese a Milano ha indirizzato al presidente del Consiglio regionale Federico Romani una «protesta solenne», in cui si definisce la visita «una grave violazione del principio “una sola Cina”, una palese interferenza negli affari interni della Cina e una provocazione alla sovranità cinese e all’integrità del suo territorio».

Taiwan e la Cina

La Cina non riconosce la sovranità di Taipei (e viceversa) dove nel 1949, durante la rivoluzione maoista, si era rifugiato l’allora governo cinese. Taiwan è riconosciuta da soli 12 Stati, ma intrattiene rapporti commerciali informali con moltissimi Paesi poiché è la maggior produttrice mondiale di microchip. Ed è in veste prettamente commerciale che i 5 consiglieri lombardi nei giorni scorsi sono volati a Taipei. Pechino ha però visto il gruppo come l’emanazione di un organo politico quale è il Consiglio regionale e dunque la loro missione come una sorta di riconoscimento ufficiale della repubblica taiwanese. Della questione si è discusso martedì 23 settembre in Consiglio regionale con un intervento di Giulio Gallera, che ha definito quella cinese «un’ingerenza gravissima».

«Uscita inopportuna e offensiva»