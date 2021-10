I paesi bergamaschi «invecchiano», solo Bolgare è ancora under 40 - I dati

La provincia di Bergamo invecchia in maniera lenta, ma costante. È quanto emerge dando una prima occhiata agli indici demografici riferiti allo scorso anno che tengono conto dell’età media dei 243 comuni della Bergamasca. Dalle valli fino alla Bassa, i capelli bianchi aumentano seguendo ritmi più o meno uniformi. Basti pensare, infatti, che nel 2019 i Comuni che ancora non erano entrati a far parte degli «anta» erano in tutto 4 mentre, per quanto riguarda il 2020, ne resta fuori soltanto uno. È il caso di Bolgare che, con i suoi 39,7 anni di età media, campeggia, ancora una volta, al primo posto della classifica attestandosi come paese più giovane di tutta la provincia.