«I quartieri al centro»: a San Colombano il record di famiglie da 3 persone - Video/Foto

I dati I nuclei con un solo figlio rappresentano il 17,3% contro la media cittadina del 14,2. Nel 1987 avere due bimbi era la normalità per il 23,9%

La famiglia si restringe e l’inversione sembra irreversibile. L’erosione della natalità è incisa nei numeri, con statistiche spesso plastiche: a San Colombano, spicchio di Valtesse, è come se in tre decenni si sia «perso» un figlio. È la fotografia della demografia: alla fine del 1987 era il quartiere cittadino dove erano maggiormente rappresentate le famiglie composte da quattro persone, che valevano il 23,9% di tutti i nuclei familiari (la media cittadina era del 17,7%); alla fine del 2020 invece San Colombano è diventata la zona di Bergamo in cui è più alta la frequenza di famiglie composte da tre persone (il 17,3%, contro la media cittadina del 14,2%).

Mamma, papà e due figli: questo era il quadro di San Colombano dipinto dalle anagrafi, poco più di trent’ anni fa. Oggi, mediamente, la famiglia-tipo del quartiere è formata dai genitori e un solo figlio. E le nascite restano sotto la media cittadina: nel 2020 i bebè sono stati 24, pari a 5,4 ogni 1.000 residenti (la media cittadina è stata di 6,3 nati ogni 1.000 residenti), nel 2003 erano 6,9 ogni 1.000 residenti (comunque ancora sotto la media cittadina, 8,9 ogni 1.000 residenti).