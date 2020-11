Bergamo, i ricoverati salgono a quota 330 In arrivo dal Milanese altri 200

Trivelli (Regione): «Nel giro di una settimana è probabile l’invio di pazienti dalle aree che in questo momento sono in emergenza».

Crescono i ricoveri di pazienti Covid nella Bergamasca e una fetta consistente di malati arriva dall’area di Milano, una delle province più in sofferenza in questa seconda ondata dell’epidemia. «Nel giro di una settimana potrebbero arrivare altri 200 pazienti nelle strutture ospedaliere della Bergamasca - sottolinea il direttore generale del Welfare, Marco Trivelli -. Nel periodo caldo dell’emergenza da Bergamo sono stati trasferiti circa 6 mila pazienti in altre province; ora l’emergenza arriva da altri fronti ed è probabile che da Milano, Monza e Brianza ci sarà un flusso di pazienti verso i presidi bergamaschi. Il flusso andrà avanti e speriamo rallenti con le nuove misure restrittive».

Il bilancio dei ricoveri

A martedì erano 330 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali bergamaschi, 4 in più rispetto al giorno prima (l’Asst Bergamo Ovest non ha fornito aggiornamenti) e gli ospedali della nostra provincia accoglieranno altri pazienti nei prossimi giorni. «Alcune aree sono sature – ribadisce Trivelli -, ma dire ora con esattezza quanti pazienti saranno convogliati su Bergamo è difficile. Dipenderà da due fattori: dalla capacità di conversione dei posti letti ordinari in posti Covid delle strutture bergamasche e dalla pressione locale, anche se l’andamento dei contagi è placido nella Bergamasca. Le misure di restringimento nazionale stanno facendo effetto, spero si possa ospitare qualche centinaio di ricoveri nelle prossime settimane tra le strutture pubbliche e private della Bergamasca».