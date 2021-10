Il 21 ottobre è il Cie Day: il Comune di Bergamo spiega la carta d’identità elettronica

Il prossimo 21 ottobre a Bergamo sarà Cie Day, la giornata della carta d’identità elettronica, la prima in Italia: una giornata a disposizione dei cittadini in cui il comune di Bergamo promuove l’uso della nuova carta d’identità, spiegandone - in collaborazione con Anusca, l’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe e con il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano – le potenzialità ai propri concittadini.

Durante l’evento, che si svolgerà in piazza Giacomo Matteotti, il personale del Servizio sistema informativo e dei Servizi demografici del Comune di Bergamo sensibilizzerà, infatti, i cittadini del capoluogo sulle varie funzionalità della Cie (Carta d’Identità Elettronica) come strumento di accesso ai portali della Pubblica Amministrazione.