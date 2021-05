Il 31 maggio è la Giornata mondiale senza tabacco. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità

Ogni anno il fumo uccide circa 700 mila persone in Europa: questo dato rende il consumo di tabacco il principale rischio evitabile per la salute. Lunedì 31 maggio è la Giornata mondiale contro il fumo.

«Il consumo di tabacco ha raggiunto le dimensioni di un’epidemia globale che uccide quasi 6 milioni di persone ogni anno, di cui più di 600.000 sono non fumatori che muoiono per il fumo passivo (WHO, 2014)». Nella Giornata mondiale senza il tabacco, che cade a livello internazionale lunedì 31 maggio, L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) stima che, «se non saranno attuate efficaci politiche di contrasto, entro il 2030 moriranno ogni anno oltre 8 milioni di fumatori e più dell’80% di questi decessi prevedibili sarà tra le persone che vivono nei paesi a basso e medio reddito (WHO, 2014).

Ogni anno il fumo uccide circa 700 mila persone in Europa: questo dato rende il consumo di tabacco il principale rischio evitabile per la salute. Inoltre milioni di cittadini dell’Ue soffrono di malattie correlate al fumo, tra cui cancro, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie. Circa il 50% dei fumatori muore in media 14 anni prima e chi fuma è affetto per più anni da condizioni precarie di salute.