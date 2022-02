«Il 95% immune, tra vaccinati e guariti». Lorini: con attenzione, per l’estate liberi dal virus

Ospite del telegiornale di Bergamo Tv, Lorini ha osservato che «i contagi stanno scendendo in maniera importantissima, e sta cominciando a scendere anche il numero di pazienti in terapia intensiva». Quanto ai decessi, «i morti nelle terapia intensive rappresentano la situazione di pazienti ricoverati da almeno 15-20 giorni – aggiunge Lorini -: serviranno ancora due-tre settimane prima che cali anche questo indicatore».

Gli ultimi numeri di giornata consolidano la sensazione di fiducia. Sono stati 620 i nuovi casi segnalati in Bergamasca, ancora in calo, e 7.099 quelli in tutta la Lombardia (88.923 i tamponi, tasso di positività al 7,98%). Prosegue anche la riduzione della pressione ospedaliera: sono ora 174 i pazienti nelle terapie intensive lombarde (8 in meno di giovedì, e con un calo del 19,4% in una settimana) e 2.161 quelli nei reparti ordinari (111 in meno di giovedì e -23,2% in una settimana). In Bergamasca la struttura più impegnata resta sempre il «Papa Giovanni», dove si contano 117 pazienti ordinari (-10) e 20 in Terapia intensiva (+1). Scendono a 58 i ricoverati dell’Asst Bergamo Est (-2): 11 a Seriate (di cui uno in Terapia intensiva), 30 acuti ad Alzano, 17 sub-acuti a Lovere. I precedenti aggiornamenti dalle altre strutture segnalavano inoltre 30 pazienti all’Humanitas Gavazzeni, circa 30 sub-acuti al Policlinico San Marco e 10 sub-acuti al Policlinico San Pietro, e 37 acuti all’ospedale di Treviglio e 12 sub-acuti all’ospedale di Romano per l’Asst Bergamo Ovest. Resta ancora alto il tributo umano: sono stati 60 i decessi causati ieri dal Covid in Lombardia, di cui ben 8 in Bergamasca.