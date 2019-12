Il Capodanno in piazza a Bergamo Ecco tutto quello che c’è da sapere

Dal programma ai divieti, dalle limitazioni al traffico alle modifiche alla viabilità: un vademecum per trascorrere al meglio l’ultima sera dell’anno in città. Buon 2020!

Capodanno in piazza e centro città chiuso nella serata di martedì 31 dicembre per dire addio al 2019 e accogliere il nuovo anno. Sul Sentierone è stato montato il palco che accoglierà gli artisti chiamati ad esibirsi per l’evento promosso dal Comune.