Il «castello di Dante» ha aperto le porte per la prima volta - Foto

Bello e impossibile. Lo si poteva solo rimirar dal basso, puntare lo sguardo all’insù, e immaginare Dante aggirarsi, settecento anni fa, fra le stanze austere di quel poderoso maniero. E invece, sabato scorso, 400 cittadini bergamaschi e bresciani han potuto sfruttare un’occasione più unica che rara: visitare il castello di Paratico, fortezza in cui – da decenni – nessuno aveva mai più potuto metter piede. Sorta attorno al 1200 probabilmente su resti di un maniero preesistente, negli Anni ’50 la fortezza è stata acquistata dall’agricoltore sarnicese Mauro Belussi: oggi è passata nelle mani dei figli Bruno e Renato, che sabato hanno accettato – dopo anni di richieste dell’ex sindaco di Paratico Carlo Tengattini e dell’attuale primo cittadino Gianbattista Ministrini – di spalancare il portone del castello per un’unica giornata di apertura al pubblico. E così, fra sfilate di sbandieratori, musici e teatranti vestiti con costumi medievali, in 400 sono accorsi a visitare il maniero, incastonato su quella collina che svetta a cavallo fra la provincia di Brescia e quella di Bergamo.