Il commercio bergamasco sfida la pandemia: negozi in aumento nel 2021

Il report Ascom: la rete commerciale ha tenuto in città e provincia. A Bergamo trend positivo per bar e ristoranti, calano gli alimentari.

Pur con qualche criticità, in città e provincia la rete degli esercizi commerciali ha tenuto nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. È andata meglio di quanto si temesse, lascia intendere Oscar Fusini, direttore di Ascom Bergamo. Dopo un 2020 funesto, caratterizzato dalla diminuzione delle imprese del terziario, il 2021 registra nel complesso una lieve crescita delle attività commerciali. In città nel quarto trimestre dello scorso anno erano 4.260 contro le 4.222 di fine 2020; in provincia 23.921, 167 in più dello stesso periodo dell’anno della pandemia.

Bar e ristoranti in crescita