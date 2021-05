Il Covid non gli ha dato scampo, a Rota d’Imagna addio a Pelaratti

Aveva 88 anni,molto conosciuto in Valle. Sabato i funerali a Rota d’Imagna.

Saranno celebrati sabato alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Siro a Rota d’Imagna, i funerali di Pietro Pelaratti, 88 anni, imprenditore edile in pensione morto al Policlinico San Pietro: il Covid non gli ha lasciato scampo.

Nel dolore la cognata Lina e i nipoti Renzo, Rosi, Gabriella con le famiglie. Emigrante con il fratello Luigi in Svizzera, all’inizio degli anni 50,’ ritornati in Valle Imagna si misero in proprio costituendo un’impresa edile la cui attività è portata avanti oggi dal nipote Renzo.