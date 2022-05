Il Cre a Bergamo, la carica dei 2 mila animatori. Il vescovo: «Abbracciamo il mondo» - Le foto della serata

«Dobbiamo avere un cuore tenero perché possa battere. Il cuore ha bisogno, come la mano, di aprirsi e chiudersi, e un cuore tenero è capace di meravigliarsi, di commuoversi, di condividere con gli altri. Abbiamo bisogno di abbracciare il mondo, voi inizierete con l’abbracciare i bambini e i ragazzi che vi saranno affidati. Vi auguro che abbiate l’impressione di fare sempre qualcosa di grande». Le parole del vescovo Francesco Beschi hanno chiuso domenica sera 8 maggio in Seminario la manifestazione organizzata dall’Ufficio pastorale per l’età evolutiva della Diocesi (Upee) per presentare il tema attorno al quale quest’estate si svolgeranno i Cre negli oratori della provincia di Bergamo.