Bergamo, il Cus al centro tennis Loreto: sei campi, quattro coperti

Il «Tennis di Loreto» sarà gestito dall’Università di Bergamo che ne farà un Centro universitario sportivo (Cus), investendo 940 mila euro, progetto che si svilupperà per i prossimi due anni. La delibera con la convenzione e il progetto di valorizzazione è stata approvata dalla Giunta ieri, passerà in Commissione venerdì e in Consiglio comunale lunedì. Il Centro sportivo di via Broseta (noto come il tennis di Loreto) è composto da 5 campi in terra battuta (di cui 4 coperti in inverno) e uno in sintetico utilizzato anche per partite di calcetto. Da circa due anni (quando è scaduta la gestione precedente) la struttura è in carico a Bergamo Infrastrutture (società partecipata comunale). Ora si apre una nuova fase per il centro, che si prepara a un cantiere non di poco conto. Il piano di riqualificazione prevede di realizzare 4 campi coperti (con strutture di archi in legno lamellare, rifacimento fondamenta e campi da gioco) e due non coperti, dedicati soprattutto al tennis (ma anche al calcetto e altre pratiche sportive), di sistemare la club house con spogliatoi, reception e area ristoro al servizio del centro. Dal Comune annunciano anche «un ampliamento dell’orario di apertura e dell’offerta sportiva».