L’Aeroclub: «Stefano uno di noi» «Competente chi conduce questi aerei»

Nel pomeriggio ci sono solo il presidente Guido Guidi e due soci, parlano tra loro di quello che è successo, cercano di capire la dinamica, ma non dicono nulla se non che sono vicina alla famiglia, al loro dolore. «Stefano è una persona a cui io e tutti i soci teniamo davvero molto, gli vogliamo bene. In questo difficile momento tutti noi ci stringiamo alla famiglia che sta vivendo questo dramma, il nostro primo pensiero è rivolto a loro», dice Guidi, il presidente dell’Aero Club Bergamo: Stefano Mecca è il suo vice.