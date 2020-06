Il focus dell’inchiesta della procura sulla riapertura dell’ospedale di Alzano

Il collegio dei consulenti, per lo più epidemiologi, nominato dalla Procura nell’inchiesta sulla mancata attuazione della zona rossa all’ingresso della Valle Seriana, sarà al lavoro anche sul filone riguardante la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano. Dopo l’audizione romana del premier Giuseppe Conte, dei ministri Speranza e Lamorgese e del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, la gestione del pronto soccorso del Pesenti Fenaroli sembra destinata a tornare al centro delle indagini. Il procuratore facente funzione Maria Cristina e il pool dei pm in queste ore sono impegnati a mettere i primi punti fermi sulla mole di materiale raccolta e nei fascicoli allo stato aperti, a vario titolo, per epidemia colposa, omicidio colposo, lesioni colpose.

Ma rispetto al doppio nodo dell’individuazione della responsabilità politica sulla mancata zona rossa e dell’individuazione di un eventuale risvolto penale per la mancata attuazione, il filone dell’ospedale sembra avere contorni più definiti dal punto di vista giudiziario. Tanto che in rapporto al numero per il momento ristretto di indagati a modello 21 (persone fisiche) che riguarda anche i filoni d’inchiesta sulla gestione delle Rsa e le denunce su segnalazione dell’Inail, potrebbero esserci anche aspetti relativi alla gestione del pronto soccorso di Alzano. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe la scelta della riapertura del pronto soccorso, quattro ore dopo la chiusura.