Il green pass arriva in Gazzetta, c’è attesa per le linee guida

Si allontana l’obbligo vaccinale, con l’accelerazione delle campagna di immunizzazione potrebbe non essere necessaria. Le regole per le aziende.

Un mese per allontanare definitivamente lo spettro dell’obbligo vaccinale. Nelle quattro settimane in cui il mondo del lavoro si preparerà all’estensione pressoché totale del Green pass, l’evoluzione della campagna vaccinale e quella della curva dei contagi saranno determinanti nel condizionare la strategia del Governo contro il Covid. Il commissariato per l’emergenza Figliuolo spera di continuare a vedere aumentare il trend delle vaccinazioni per arrivare il prima possibile al 90% della popolazione immunizzata che, almeno a livello teorico, viene considerata una soglia di tranquillità.

Nel frattempo si seguiranno con attenzione gli effetti del ritorno a scuola, una delle cartine di tornasole utilizzate per valutare le misure sulle capienze di stadi, palazzetti, teatri, cinema e sulle riaperture delle discoteche. Ancora è presto per dirlo con certezza, ma in ambienti governativi si respira ottimismo: le misure messe in campo «sono idonee» a scongiurare l’obbligo del vaccino.