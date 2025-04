Il mondo piange la morte di Papa Francesco - Il video e i momenti salienti della sua vita in foto

Papa Francesco è morto il giorno del Lunedì dell’Angelo, 21 aprile . Il Cardinale Kevin Farrell, ha annunciato con dolore la morte del Pontefice con queste parole: «Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle 7.35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino». Accanto al cardinale Farrell anche il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il Sostituto monsignor Edgar Pena Parra e il Maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli.

Papa Francesco aveva 88 anni e da tempo aveva diversi problemi di salute legati anche alla sua età: negli ultimi quattro anni è stato ricoverato quattro volte. Lo scorso 17 febbraio il ricovero era stato dovuto a un’infezione polimicrobica (quindi causata da più di un tipo di microrganismo) ai polmoni. Era stato in ospedale un mese, poi il trasferimento a Casa Santa Marta dove è deceduto all’alba.

Il dolore e l’incredulità dei fedeli

Dolore incredulità ma anche tanta rassegnazione tra i fedeli che si accingono a piedi o in metropolitana a raggiungere San Pietro per un omaggio a papà Francesco in questa mattinata del 21 aprile.