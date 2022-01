Il «Papa Giovanni» azienda ospedaliera: decida il territorio

Non è la soluzione a tutti i mali, ma a volte un po’ di sano pragmatismo è utile a smuovere situazioni destinate a incancrenirsi senza che il problema attorno al quale si discute trovi una soluzione. Così, cercando di superare l’impasse che dall’inizio del mese è al centro di animate discussioni tra gli addetti ai lavori della sanità bergamasca, alcuni amministratori e altrettanti consiglieri regionali di governo e di opposizione, la «richiesta» a Regione Lombardia di trasformare l’Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII in Azienda ospedaliera la presenta formalmente oggi, da queste colonne, L’Eco di Bergamo, con preghiera al presidente Attilio Fontana di girarla ai funzionari dell’Ufficio Protocollo. Richiesta insolita, non c’è dubbio, ma almeno (si spera) si entrerà nel merito della questione, che non è quella di chi presenta cosa (anche perché, sul fronte, la legge regionale non dice assolutamente nulla), ma se le esigenze territoriali bergamasche meritino la trasformazione del nostro ospedale da Asst in Ao, con tutte le conseguenze del caso.

Secondo L’Eco di Bergamo (e, molto probabilmente, anche secondo alcune centinaia di migliaia di bergamaschi che ogni giorno si ritrovano nel «loro» giornale) la risposta è «sì», perché avendo al centro dell’assistenza sanitaria provinciale un ospedale che si occupa «solo» di malati, sviluppando ricerca ai massimi livelli e lasciando ad altri la gestione del territorio, gli effetti positivi che ne derivano si irradiano celermente a tutto il sistema delle cure, a vantaggio di ogni malato. Peraltro sono decenni che l’ospedale di Bergamo - il «Maggiore» prima, i «Riuniti» poi e il «Papa Giovanni» dal dicembre 2012 - rappresenta un’assoluta eccellenza non solo in Italia ma, per molti aspetti, anche in Europa, e dunque la trasformazione in azienda ospedaliera non è altro che il riconoscimento di un percorso che dura da tempo, senza contare quanto fatto e quanto sta facendo nella battaglia contro il Covid. Chi ci segue quotidianamente ricorderà che, in un primo tempo, la possibilità di trasformare il «Papa Giovanni» in Ao non era sostanzialmente contemplata dalla riforma presentata in Aula dall’assessorato al Welfare, ma che, al momento di votarla, grazie anche alla ferma presa di posizione de «L’Eco» e a due emendamenti presentati dal consigliere leghista Giovanni Malanchini, la possibilità era stata inserita, diventando legge entrata in vigore il 1° gennaio scorso.