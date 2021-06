Il progetto della Regione: «In Lombardia un Centro nazionale per le malattie infettive»

La realizzazione in Lombardia di un Centro nazionale per le malattie infettive. La medicina del lavoro e dello sport, ma anche la sanità di montagna, delle professioni sanitarie e la farmacia dei servizi. Questi i principali temi al centro della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, che integra le Linee di sviluppo della riforma della Legge 23.

«La nostra proposta - spiega Letizia Moratti - non è un documento blindato calato dall’alto, ma un work in progress che possiamo e vogliamo integrare grazie al lavoro della Commissione e delle varie audizioni. Fin dai primi passi del percorso ho sottolineato l’importanza del confronto, del recepimento di istanze e suggerimenti del territorio. Oltre alla capacità di arrivare alla stesura definitiva di un documento che affronti le varie aree tematiche anche in considerazione del momento che stiamo vivendo e delle ricadute che la pandemia ha portato».

CENTRO DI COORDINAMENTO RICERCA AVANZATA PREVENZIONE E CONTROLLO MALATTIE INFETTIVE

L’approccio ’One Health’ che si intende adottare in Lombardia è coerente con le priorità di intervento che ha fatto emergere la pandemia. La Lombardia, già con la delibera di indirizzo per la programmazione 2021, ha previsto l’istituzione di un «Centro di riferimento nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive» e, ospitando già centri di ricerca avanzata riconosciuti a livello internazionale, è sicuramente la sede ideale. Qui sarebbe sicuramente garantito il necessario raccordo tra risultati della ricerca e la sua applicazione nelle azioni di governo in relazione alla tutela e promozione della salute.