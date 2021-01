Il Relais San Lorenzo cambia veste In arrivo appartamenti di lusso

A sei anni dall’inaugurazione, la struttura era stata chiusa durante il primo lockdown di marzo, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma a luglio era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Le poche prenotazioni ricevute sono state annullate e le prospettive, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, non lasciavano spazio a una programmazione certa per il futuro. Ora è prevista una nuova vita per il complesso che sorge in piazza Mascheroni al civico 9A. Dal punto di vista architettonico non verranno toccate le facciate ventilate in ottone brunito, così come alcune parti e servizi dell’edificio, dalla terrazza alla corte interna, dalla piscina alla spa, destinate a spazi comuni per i nuovi residenti.

La crisi economica causata dal Covid-19 ha influito parecchio sulla decisione della proprietà, presa inevitabilmente a malincuore. «Purtroppo non c’erano le condizioni per proseguire con l’attività alberghiera - commenta il proprietario Paolo Facchinetti, che in qualità di ingegnere è anche il progettista dei lavori, mentre la direzione artistica è stata affidata all’architetto Silvia Lanzani -. Stavamo aprendo con tanti sacrifici una strada non facile per la clientela 5 stelle lusso a Bergamo. Ho portato avanti il progetto del Relais San Lorenzo con l’architetto Adolfo Natalini (scomparso lo scorso gennaio, ndr) e abbiamo ricevuto numerosi premi per la bontà e la bellezza del recupero, portato avanti con sensibilità rara e il rispetto del contesto particolare come il centro storico di Città Alta. Con la stessa filosofia e passione ricaveremo gli spazi per le nuove unità immobiliari: verranno concepite con i migliori comfort e accorgimenti impiantistici e tecnologici, in modo da contenere al massimo anche il consumo energetico».