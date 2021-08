Il sindaco di Tavernola all’Anas: «Sulla litoranea ora manca pure la manutenzione»

I soliti vecchi problemi, più quelli nuovi legati al passaggio della competenza da Provincia ad Anas. Un passaggio che si traduce necessariamente anche in un «vuoto» delle manutenzioni. E si vede: il ciglio della carreggiata della litoranea del lago - che in questi giorni di piena estate è percorsa non solo dalla gente del posto ma anche da tanti turisti italiani e stranieri - è invaso della vegetazione infestante. E non è un problema secondario: ci sono anche tanti ciclisti e motociclisti che, con le infestanti che si allungano verso il centro della corsia, devono per forza pure loro spostarsi al centro col rischio di venire investiti. Questo - problema recente - si aggiunge a quelli che da decenni tormentano le comunità del lago. E che sono nell’elenco spedito ad Anas a firma del sindaco di Tavernola, Ioris Pezzotti, su «mandato» anche di tutti i colleghi della sponda bergamasca del Sebino. Anas, infatti, aveva invitato i sindaci a segnalare le criticità della statale 469 - la litoranea appunto -, su cui intervenire in via prioritaria. In risposta Pezzotti ha inviato a Matteo Castiglioni, direttore del coordinamento territoriale Anas, l’elenco delle criticità, insieme a una richiesta di interventi urgenti di manutenzione ordinaria della statale, trascurata in questa fase di passaggio.