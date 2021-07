Il Tar mantiene l’obbligo vaccinale. Bocciato il ricorso dei sanitari no vax

Niente sospensiva per l’obbligo vaccinale. E se proprio si attende un pronunciamento della giustizia (di quella amministrativa, per il momento), non arriverà che per la fine dell’anno. Per gli operatori sanitari, l’obbligo di vaccinazione anti-Covid – introdotto il 1° aprile con decreto poi convertito in legge – resta: il ricorso al Tar di Brescia promosso da oltre un centinaio di professionisti della Lombardia orientale (15 bergamaschi), e appoggiato da altre centinaia di camici bianchi, non ha portato sbocchi.

Mercoledì, infatti, il tribunale amministrativo non ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dall’avvocato Daniele Granara in questa sorta di class action; un’udienza di merito sarà comunque fissata entro fine anno. «Attesa la delicatezza e l’importanza della questione - si legge nel pronunciamento del Tar di Brescia, che richiama provvedimenti analoghi di altri tribunali amministrativi -, la quale involge diritti fondamentali e inviolabili delle persone e delle problematiche conseguenti, i Tar hanno disposto, su istanza dei ricorrenti, la fissazione dell’udienza di merito auspicabilmente entro fine anno, con possibilità per i ricorrenti di chiedere la sospensione cautelare ove dovessero intervenire ulteriori provvedimenti delle Ats».