Il tratto Treviolo-Paladina della Tangenziale Sud sarà completato a febbraio 2022 - Video

Sopralluogo sul cantiere del tratto «Treviolo – Paladina» della Tangenziale Sud di Bergamo, il cantiere è completato per circa il 70% e la sua conclusione è prevista per febbraio 2022.

Sopralluogo sul cantiere del tratto «Treviolo – Paladina» della Tangenziale Sud di Bergamo , a cui hanno partecipato il Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi , ai tecnici della Provincia e all’impresa Vitali spa esecutrice dei lavori presieduta da Massimo Vitali .

Il cantiere è al momento completato per circa il 70% e la sua conclusione è prevista per febbraio 2022, con un leggero allungamento dei tempi rispetto al termine di fine 2021 a causa della necessità di una perizia di variante che prevederà una migliore sistemazione dell’idraulica nel tratto in trincea, la realizzazione di nuovi muri, bonifiche e consolidamenti.