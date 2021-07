Il turismo è ripartito: bene il Sebino e la Valle Imagna. Crescita in città da maggio

A chilometro zero, o quasi, e più duraturo. Il turismo in Bergamasca mostra segnali di ripartenza.

Quella dei trolley che solcano i marciapiedi ed entrano in hotel e bed & breakfast, quella degli zaini in spalla tra valli e laghi. C’è un cauto ottimismo, che di questi tempi non è poco, nella fotografia del settore sui primi sei mesi di questo 2021. Perché se gli arrivi - cioè i turisti effettivamente giunti in provincia di Bergamo - sono calati lievemente rispetto al primo semestre 2020, scendendo a 195.100 contro 199.392 (-2,2%), le presenze (cioè il numero di notti trascorse nelle strutture ricettive) hanno fatto un balzo in avanti del 15%, salendo a 453.400 contro le 394.143 dello stesso periodo dello scorso anno.

Sono i dati principali presentati dall’Osservatorio turistico della Provincia di Bergamo e da Visit Bergamo, in collaborazione con l’agenzia di ricerca InTwig, su quel che è accaduto tra gennaio e giugno 2021. Ma è soprattutto nel bimestre maggio-giugno 2021, la prima finestra di «nuova libertà» dopo la terza ondata del virus, che le cifre raccontano fiducia: sono sostanzialmente triplicati sia gli arrivi (96.800, +231% rispetto ai 29.246 dello stesso periodo del 2020) sia le presenze (214.900, +205,1% rispetto alle 70.425 del 2020) nelle strutture bergamasche.