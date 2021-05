Il virus frena, contagi a picco in Bergamasca. Da fine aprile crollo del 60%

Da qualsiasi prospettiva, il rimbalzo non si vede. Mentre settimana dopo settimana la socialità si schiudeva, settimana dopo settimana il virus ha segnato una ritirata. La risacca, smaltita la terza ondata, è ora ai minimi a Bergamo e in Lombardia e disegna un calo costante che pare non aver risentito di quel che è successo dal 26 aprile in poi, cioè di quelle riaperture che toccano ormai il «tagliando» delle cinque settimane . Un «tagliando» che non consegna necessità di nuove restrizioni correttive, tant’è che le scelte vanno viceversa nella direzione di ulteriori e «ragionati» – la parola chiave – allentamenti. «È evidente che ci sia un continuo e costante calo di contagi e anche di ricoveri – sintetizza Roberto Buzzetti, esperto di statistica medica, già direttore dell’Ufficio epidemiologico dell’Asl di Bergamo –. La discesa è lineare».