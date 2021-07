Immunità di gregge, prima dose a due su tre ma con la Delta si alza l’asticella

Sembrava uno sprint, diventerà una maratona. La variante Delta porta a nuove valutazioni sul raggiungimento della fatidica immunità di gregge, che fino ad alcune settimane fa sembrava dietro l’angolo anche in Lombardia e in Bergamasca. Ora meno. Perché se in inizialmente la soglia era fissata al 70% della popolazione e la si calcolava guardando anche solo alle prime dosi, ora da più parti – sia negli ambienti dell’Istituto superiore di sanità, sia nel sistema sanitario regionale – si ragiona sul 90%. Con un’incognita: poiché non si possono vaccinare le persone al di sotto dei 12 anni, per arrivare al 90% occorrerebbe in teoria raggiungere in maniera pressoché completa la popolazione con più di 12 anni. E nemmeno basterebbe. In Bergamasca secondo l’Istat al 1° gennaio si contavano 1.099.621 residenti; il 90% dei residenti, cioè la base da raggiungere per arrivare alla «nuova» immunità di gregge, corrisponde a 989.659 persone. Ma, sempre secondo l’istituto di statistica, i residenti con più di 12 anni (cioè i vaccinabili) sono 981.616. Cioè meno del 90% complessivo della popolazione. Lo stesso vale a livello regionale: i lombardi sono 9.966.992, il 90% equivale a 8.970.293 persone, ma gli over 12 sono 8.944.387. Per questo, più pragmaticamente, occorre semplicemente una cosa: vaccinare il più possibile.