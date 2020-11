«In 20 anni Orobie cambiate» Moro: ghiacciai spariti, fauna ripopolata

Vent’anni dopo di uguale, in fondo, c’è solo lui Mario Curnis, il grande vecchio dell’alpinismo bergamasco, che sembra davvero l’ologramma di se stesso. Lì, col suo fisico asciutto, la folta barba bianca e lo sguardo che si illumina di fronte alle sue montagne, per dare il via alla grande traversata al passo del Vivione e riabbracciare poi i compagni di avventura all’arrivo ai Piani di Bobbio. In mezzo 150 chilometri, oltre 100 cime tra i 2 e i 3 mila metri e come dicevamo un ambiente profondamente cambiato. E non necessariamente in peggio. Proprio per cogliere e osservare da vicino queste trasformazioni Simone Moro, assieme all’amico Alessandro Gherardi, il Geko, lo scorso settembre, approfittando anche dello stop alle spedizioni extraeuropee legato alla pandemia, ha voluto ripetere la lunga cavalcata sullo spartiacque naturale tra la Bergamasca e le altre province lombarde (Brescia, Sondrio e Lecco) che nel 2000 lo aveva visto protagonista assieme allo stesso Curnis.

Simone Moro, Mario Curnis, Alessandro Gherardi