In campo la solidarietà vince sempre AlbinoLeffe e Monza, sfida per Letizia

Ci sono le rivalità e i risultati del campo, che certo contano. Ma c’è anche di più, in un pallone che rotola: la solidarietà. È successo domenica 13 ottobre in Monza-AlbinoLeffe, 9 a giornata del campionato di Serie C girone A, in un filo di generosità che ha collegato la Brianza alle valli bergamasche.

Perché in campo le due squadre sono scese giocando anche per Letizia Milesi e per il suo sogno di tornare a camminare. È l’iniziativa solidale che i due club hanno sposato in favore di «Sulle ali di un sogno», onlus che si impegna a raccogliere fondi per aiutare appunto Letizia Milesi, ragazza 19enne di Roncobello la cui vita è drammaticamente cambiata nell’ottobre del 2017, quando una caduta da un gradino di un autobus le ha causato una empiplegia destra e altri pesanti deficit neurologici: da allora, le è impossibile camminare e persino compiere gesti semplici.