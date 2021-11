In casa un chilo di marijuana e due piante di canapa: arrestato 40enne di Mapello

Droga in casa, ben un chilo, e delle piante di canapa. Un bergamasco è stato arrestato a Mapello.

Le manette sono scattate nel pomeriggio di giovedì 4 novembre: l’uomo, di 40 anni, è stato tenuto sotto controllo dalla Squadra Mobile della Polizia di Bergamo che lo ha fermato e controllato. Nel corso della successiva perquisizione della sua abitazione, il 40enne è stato trovato in possesso di un chilo circa di marijuana, nonché di due piante di canapa indiana , bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di oltre 1000 euro in contanti.