In classe al 100%, allarme trasporti: «Servono 500 corse in più al giorno»

Se va bene, centinaia di studenti saranno lasciati a terra; l’alternativa sarebbe il caos sui mezzi pubblici, ovvero la fotocopia di quello che è successo tra fine settembre e metà ottobre.

Al momento non ci sono ancora direttive ufficiali. Ma se saranno confermate le indicazioni di venerdì pomeriggio sulla ripresa al 100% delle lezioni in presenza anche per le scuole superiori dal 26 aprile, senza rivedere la capienza degli autobus, garantire il servizio del trasporto pubblico locale sarà pressoché impossibile.