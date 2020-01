In farmacia con la pistola Non parla e arraffa i soldi

Aveva il viso coperto da una maschera di silicone e un cappuccio, guanti in lattice alle mani e non ha mai proferito una parola mentre si faceva consegnare l’incasso . Ha preso tutte le precauzioni possibili per non farsi riconoscere il rapinatore che giovedì 16 gennaio in serata, a Verdello, ha rapinato la farmacia privata in via della Repubblica. L’ammontare del bottino non è stato reso noto. La titolare della farmacia per informare i clienti, «che - come dice - ci sono molto affezionati», ha deciso di postare sulla pagina Facebook ufficiale del punto vendita, l’immagine del rapinatore in azione ripreso dalle telecamere del sistema di video sorveglianza interno.