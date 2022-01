Oltre mille tamponi al giorno: al via nuovo hub di piazzale Alpini. Seriate, apertura straordinaria anche la domenica del punto in via Roma

Attività al via poco prima delle 9: già molte persone in fila. Presente anche il sindaco Giorgio Gori. Nella prima fase, test «rapidi» per l’uscita da isolamento e quarantena, la «sorveglianza scuole» e il rientro dall’estero.

Ha preso il via stamattina (sabato 8 gennaio) poco prima delle 9 l’attività del nuovo hub per i tamponi antigenici (i «rapidi») allestito negli spazi di piazzale degli Alpini, all’imbocco del centro. Attive quattro linee per riuscire a processare più di un migliaio di tamponi al giorno . Fin dall’apertura molte le persone in fila per fare il tampone: presenti il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il direttore dell’Area Nord della cooperativa Osa, Vincenzo Trivella e Paolo Cogliati, direttore amministrativo di Ats Bergamo.

Come ha precisato ieri l’Ats di Bergam o, «tutte le linee attive saranno destinate all’esecuzione dei tamponi a carico del sistema sanitario regionale, quindi gratuiti per il cittadino, per chiudere il periodo di isolamento e/o quarantena dei soggetti interessati» . Solo successivamente, invece, saranno attivate le linee per i tamponi in solvenza, cioè a pagamento: la decisione - spiega Ats - intende «soddisfare quanto prima le numerose esigenze dei cittadini bergamaschi e garantire loro la più veloce ripresa delle attività lavorative e scolastiche da lunedì 10 gennaio».