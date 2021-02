«In Polizia per colpa di un bulletto» Murtas, 40 anni di servizio e ora avvocato

L’ex vicequestore Angelo Lino Murtas ripercorre la sua carriera. Ora farà l’avvocato. «Dall’amicizia con Montinaro, caposcorta di Falcone, all’ordine pubblico in Vaticano per il Papa».

Quarant’anni di polizia, gli ultimi 8 a Treviglio, alla guida del commissariato. Una vita intera in divisa quella dell’ormai ex vicequestore Angelo Lino Murtas, 61 anni, sposato con due figli. Che ora farà l’avvocato. Perché è impossibile per lui, «da bergamasco adottato», spiega, stare con le mani in mano.

Dunque, dottor Murtas, la devo già chiamare avvocato?