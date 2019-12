In sedia a rotelle è diventato DinAmico E in casa la domotica risponde a lui

«Superman, Spiderman… Oppure sei tu un eroe, sì sei tu, che lotti per vincere, magari un premio o soltanto autonomia, tu che pensi: io non sono normale, le persone normali corrono, saltano e sentono il terreno sotto i piedi. Ma hai mai provato a pensare che nessuno è diverso in fondo? Anzi, i disabili non si allenano per vincere un trofeo di calcio, ma per essere sempre più abili». Mauro ha 13 anni, vive con la sua famiglia a Villa d’Almé e per spostarsi deve usare una sedia a rotelle. Nelle pagine del suo blog storiemauro.wordpress.com scrive poesie, racconti, recensioni, pensieri , e il filo conduttore è sempre il coraggio, così come lo descrive Seneca: «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili».