In sette giorni, quattro colpi: è caccia allo scippatore seriale di Albano

Quattro scippi in una settimana ad Albano e la firma potrebbe essere la stessa: un giovane tra i 20 e i 30 anni, carnagione scura. I carabinieri e la polizia locale gli stanno dando la caccia. Dopo l’ultimo episodio che si è verificato lunedì mattina 20 marzo in via Filippo Turati, nella zona del parco La Marmora, sale la preoccupazione tra la gente. L a vittima stavolta è stata un’anziana, avvicinata in tarda mattinata - verso le 11 - dallo sconosciuto che l’ha strattonata per portarle via la borsetta. La donna si è ferita a una mano, per fortuna non è grave, mentre il malvivente è fuggito . Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Ma quello di ieri è l’ultimo episodio della serie, le vittime sempre donne.