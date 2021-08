In settembre 2.000 esami di guida: «Iniziamo a smaltire gli arretrati»

In agosto sono stati 1.400. «Dal prossimo mese inversione di rotta». In servizio sette nuovi esaminatori. Le autoscuole: una bella boccata di ossigeno.

Alla Motorizzazione civile di Bergamo in agosto sono stati fatti 1.400 esami di guida e circa 2.000 sono quelli programmati per settembre. I numeri degli ultimi due mesi sono una boccata d’ossigeno per i rappresentanti delle autoscuole che, dopo tre anni di crisi, parlano di «un punto zero, dal quale si inizia a intravedere la luce e a smaltire l’arretrato che ad oggi ammonta a più di 10 mila fogli rosa», precisa Antonio Fallarino, segretario provinciale dell’associazione di categoria Unasca e direttore del Consorzio Proguida. Un arretrato che fino ad oggi ha allungato drasticamente i tempi per ottenere la patente di guida.

«In questi ultimi anni – puntualizza Fallarino – siamo passati dai 2-3 mesi ai 6-7 mesi d’attesa tra l’esame teorico e quello di guida». Negli ultimi tre anni, infatti, sono stati effettuati mediamente poco più di 1.000 esami di guida mensili: una situazione che ha continuato a viaggiare su questi numeri fino a giugno-luglio di quest’anno. Mentre da settembre ci sarà un’inversione di rotta, con i numeri di esami di guida che sostanzialmente verranno raddoppiati. «Si tratta di una bella boccata d’ossigeno – continua Fallarino – e questo è stato possibile anche grazie ai nuovi esaminatori che sono stati formati e abilitati». Dal mese di agosto, infatti, sono arrivati i rinforzi alla Motorizzazione di Bergamo. «Si tratta di 7 nuovi esaminatori – conferma il direttore della Motorizzazione di Bergamo, Lecco, Como e Sondrio, Vincenzo Valenti – che non sono ancora tutti a tempo pieno, visto anche il periodo di ferie». «In ogni caso – continua Valenti – stiamo facendo di tutto per aumentare i numeri e pian piano (pandemia permettendo) si inizia anche a smaltire l’arretrato». «Già i 1.400 esami di guida ad agosto rappresentano un numero molto alto, in un mese particolare in cui solitamente se ne fanno molti meno e sono alti anche quelli programmati nel mese di settembre. Il bilancio quindi è sicuramente positivo: siamo in una fase di recupero».