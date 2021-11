Inciampa mentre taglia un albero e rimane schiacciato, muore a 50 anni

Un’operazione come ne aveva viste tante, da impresario edile: il taglio di una pianta per preparare una strada. Ma questa volta qualcosa è andato storto e la pianta gli è caduta addosso, uccidendolo sul colpo. È morto così Marzio Paleni, 50 anni, di Cusio. La disgrazia è accaduta mercoledì pomeriggio a Santa Brigida, in località Colle, a lato della provinciale per Cusio sotto gli occhi di papà Valentino e di alcuni operai e amici che si trovavano con loro. Sembra non sia da considerarsi un incidente sul lavoro, perché in realtà le operazioni che stavano svolgendo erano atte a sistemare un terreno privato, di famiglia, anche se, per farlo, aveva coinvolto proprio alcuni dei suoi operai. Marzio Paleni e gli altri si erano occupati di quattro o cinque piante: il terreno si trova all’altezza della località Colle, appena fuori dall’abitato di Santa Brigida, sul confine con Cusio.

In quella zona si trova una stalla e, nelle intenzioni, erano previsti degli interventi di recupero. L’intervento di riqualificazione della zona comprende anche la realizzazione di una strada di accesso all’area, e per creare lo spazio necessario al percorso era necessario liberare la zona dalle piante lungo tracciato carrabile. Nessun problema con le prime, che sono state abbattute senza particolari intoppi. Ma poco dopo le 15, Paleni si è trovato a gestire l’abbattimento di una pianta di grandi dimensioni.