Incidenti stradali: più di sei vittime al giorno nonostante il lockdown. A Bergamo però sono in calo: -39% in un anno

Nel 2020 il lockdown imposto dalla pandemia ha per forza di cose ridotto il numero degli incidenti stradali, anche se in 17 province su 107 la conta dei morti è aumentata : lo rileva uno studio realizzato da Aci e Istat presentato nella giornata di giovedì 7 ottobre, secondo il quale lo scorso anno in termini complessivi sulle strade italiane si sono registrati 118.298 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.395 decessi e 159.248 feriti . In media, rispettivamente, 324 incidenti, 6.5 morti e 436 feriti ogni giorno .

Le province della Lombardia però sono in controtendenza e registrano un forte calo : Milano, Como, Monza e Brianza (-41%), Bergamo (-39%), Pavia (-38%). A queste si aggiungono Avellino (-44%), Cagliari (-40%) e Siena (-39%).