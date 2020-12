Incubo sull’asse, Gafforelli chiede scusa «C’erano meno mezzi di quanto concordato»

Il piano neve provinciale era pronto da tempo. Ma qualcosa (e, più o meno, si sa già cosa) non ha evidentemente funzionato tanto che il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli ieri pomeriggio si è visto costretto a «chiedere scusa a tutto il popolo bergamasco». Sono stati infatti pesantissimi i disagi che i centimetri di neve (fra i 20 e i 40 a seconda delle zone), caduti nella notte fra domenica e ieri sulle strade provinciali, hanno causato alla circolazione, in particolare dei mezzi pesanti molti dei quali si sono messi di traverso bloccando il traffico e causando lunghe colonne. E fortunatamente ieri, per le vacanza natalizie in corso e le limitazioni imposte dalla «zona arancio», il numero di veicoli in circolazione era sicuramente ridotto. La situazione più pesante si è verificata in mattinata sull’Asse Interurbano ex statale 671 in particolare all’altezza delle rampe di accesso al casello dell’A4 di Bergamo e sul tratto fra Bonate Sopra e Mapello. Colpa , secondo gli accertamenti effettuati dal settore Viabilità di Via Tasso, del non sufficiente numero di mezzi spazzaneve messi in campo dall’azienda incaricata per quel tratto di strada (ieri non è stato possibile contattare la ditta per una replica). Secondo indiscrezioni i mezzi operanti sono stati solo due al posto di 23.