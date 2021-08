Individuato e arrestato minorenne complice di una rapina ai danni di un 19enne a Pontirolo

Nel pomeriggio di giovedì, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un ragazzo minorenne della bassa, emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Brescia a seguito delle indagini svolte dai carabinieri subito dopo una rapina commessa lo scorso 28 giugno in un parchetto di Pontirolo Nuovo ai danni di un 19enne originario del Marocco, residente a Castel Rozzone. La rapina era stata effettuata in concorso con altri tre complici, un ragazzo e due ragazze, tutti infradiciottenni e anch’essi abitanti nella bassa bergamasca.

La rapina era stata l’atto conclusivo di un rapporto di amicizia virtuale nato circa due mesi prima su Instagram, tra una delle ragazze e la vittima. La sera dello scorso 28 giugno, i due avevano deciso di incontrarsi per conoscersi di persona in un parchetto di Pontirolo Nuovo. Sul luogo dell’appuntamento però, oltre alla ragazza che era arrivata accompagnata da una amica, c’erano anche altri due ragazzi che dopo pochi minuti hanno aggredito il 19enne marocchino, immobilizzandolo con una presa al collo e togliendogli subito il portafogli con 10 euro, il cellulare e le scarpe da ginnastica. I ladri avrebbero voluto prendergli anche i pantaloni ma alla reazione del malcapitato lo hanno ferito alla gamba con un coltellino.