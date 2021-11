Schiacciato dalla pianta che stava tagliando, tragedia a Santa Brigida: muore 50enne

Un infortunio mortale si è verificato a Santa Brigida in Val Brembana. Ancora non ci sono informazioni precise su quanto accaduto se non che l’uomo un 50enne è stato investito dall’albero che stava tagliando ed è morto sul colpo.

Dalle prime notizie apprese dalla centrale del 118, l’infortunio è avvenuto nei pressi della provinciale 8 nel comune di Santa Brigida. Per soccorrere l’uomo sono partite un’ambulanza e un’auto medica e poi subito un elicottero da Bergamo.