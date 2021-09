Ingressi in ospedali e Rsa, ecco cosa cambia: dalla Regione nuove regole

La Regione Lombardia invia indicazioni alle Ats, alle Asst e agli Irccs pubblici e privati sull'organizzazione delle attività sanitarie e sociosanitarie, vista l’evoluzione dell’emergenza Covid: in sostanza fornisce direttive, attraverso un documento della Direzione generale Welfare, per monitorare la disponibilità di posti letto per le chirurgie (si chiede un confronto con la disponibilità rispetto allo stesso periodo del 2019: questo significa che, visti i nuovi casi di contagio ampiamente sotto controllo, si sta avviando un programma, già annunciato, per la ripresa delle attività ospedaliere e il recupero degli «arretrati» causati dal rallentamento dell’erogazione di prestazioni ospedaliere con la crisi pandemica), e per regolamentare gli accessi degli utenti e dei visitatori, sia degli ospedali che delle strutture residenziali e no del territorio (Rsa, comunità, centri diurni), l’accesso del personale e dei pazienti da curare.

Indicazioni precise che puntano a uniformare le modalità di accesso a un utilizzo sempre più esteso del green pass, e nel contempo a tenere alta la guardia con azioni di tracciamento e di screening su casi di contagio, sia tra il personale, sia tra i degenti e gli utenti dei servizi sanitari e sociosanitari.